घुड़सवारी का आनंद लेना है तो मोहाली आइये! 14 से 16 नवंबर तक मेला, यहां अलग-अलग नस्ल और रंग के 500 घोड़े आएंगे

जागरण संवाददाता, मोहाली। 14 से 16 नवंबर तक पलनपुर गांव में पंजाब घुड़सवारी मेले का आयोजन होगा। 23 प्रकार की घुड़सवारी प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें शो जंपिंग, टेंट पेगिंग, ड्रेसेज, हेक्स, क्राॅस कंट्री, पोलो परफार्मेंस और शो जंपिंग डर्बी शामिल हैं। मेले में भारत और विदेशों के विभिन्न नस्लों और रंगों के लगभग 500 घोड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार को अधिकारियों ने जायजा लिया। एडीसी सोनम चौधरी ने कहा कि पंजाब घुड़सवारी उत्सव न केवल घोड़ों के साथ पंजाब के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि एक भव्य मंच पर पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ावा देता है।