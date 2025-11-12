Language
    घुड़सवारी का आनंद लेना है तो मोहाली आइये! 14 से 16 नवंबर तक मेला, यहां अलग-अलग नस्ल और रंग के 500 घोड़े आएंगे

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:41 PM (IST)

    मोहाली में 14 से 16 नवंबर तक घुड़सवारी का शानदार आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न नस्लों के लगभग 500 घोड़े शामिल होंगे। घुड़सवारी के शौकीन लोग इन घोड़ों पर सवारी का आनंद ले सकते हैं। घुड़सवारी प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है।

    घुड़सवारी मेले की तैयारियों का जायजा लेते मोहाली के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। 14 से 16 नवंबर तक पलनपुर गांव में पंजाब घुड़सवारी मेले का आयोजन होगा। 23 प्रकार की घुड़सवारी प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें शो जंपिंग, टेंट पेगिंग, ड्रेसेज, हेक्स, क्राॅस कंट्री, पोलो परफार्मेंस और शो जंपिंग डर्बी शामिल हैं। मेले में भारत और विदेशों के विभिन्न नस्लों और रंगों के लगभग 500 घोड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। 

    मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार को अधिकारियों ने जायजा लिया। एडीसी सोनम चौधरी ने कहा कि पंजाब घुड़सवारी उत्सव न केवल घोड़ों के साथ पंजाब के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि एक भव्य मंच पर पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ावा देता है।

    मेले में एक कार्निवल बाजार भी होगा जो खरीदारी और खाने-पीने के स्टाॅल, प्रीमियम आउटडोर, घुड़सवारी ब्रांड्स और स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदर्शनियों के साथ एक रोमांचक माहौल तैयार करेगा, जिससे यह एक पारिवारिक अनुभव बन जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव संगीत और पारंपरिक लोक कलाकार मेले की जीवंतता और आकर्षण को बढ़ाएंगे।