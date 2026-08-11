मोहाली में हेडमास्टर हत्याकांड में शिक्षिका और पति पर FIR, परिवार ने किया था तबादले की रंजिश में हमले का दावा

जागरण संवाददाता, मोहाली। गांव कुंभड़ा सरकारी स्कूल के हेडमास्टर गुरसेवक सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने शिक्षिका हरप्रीत कौर और उसके पति सरताज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हेडमास्टर के परिजनों ने स्कूल में हुए विवाद और तबादले की रंजिश में जानलेवा हमले का आरोप लगाया था।

पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दोनों की भूमिका सामने आई है। केस दर्ज करने के बाद अब दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

गुरसेवक सिंह की 5 अगस्त को सनी एन्क्लेव स्थित घर के बाहर तेजधार हथियारों से कार में आए युवकों ने हमला किया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया था।

परिवार ने पहले ही पुलिस को बताया था कि स्कूल में काम को लेकर गुरसेवक का शिक्षिका हरप्रीत कौर से विवाद हुआ था। परिवार के अनुसार शिक्षिका के खिलाफ शिक्षा विभाग में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद उसका तबादला कर दिया गया था। परिवार का आरोप था कि तबादले के बाद शिक्षिका गुरसेवक से रंजिश रखने लगी थी। पुलिस अब इस विवाद को हत्या की वजह से जोड़कर जांच कर रही है।

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