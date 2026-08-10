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    'महिला टीचर ने तबादले की रंजिश में कराया हेडमास्टर पर हमला'; परिजनों ने लगाए आरोप, मोहाली की घटना

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 05:17 PM (IST)

    खरड़ में हेडमास्टर गुरसेवक सिंह की हत्या के मामले में परिजनों ने एक महिला टीचर पर तबादले की रंजिश में हमला कराने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जा ...और पढ़ें

    हमले में जान गंवाने वाले हेडमास्टर गुरसेवक सिंह का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया।

    हमले में जान गंवाने वाले हेडमास्टर गुरसेवक सिंह का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया।

    HighLights

    1. खरड़ में 48 वर्षीय हेडमास्टर गुरसेवक सिंह की हत्या।

    2. परिजनों ने महिला टीचर पर हमले का आरोप लगाया।

    3. तबादले की रंजिश को हत्या का मुख्य कारण बताया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। खरड़ में 48 वर्षीय हेडमास्टर गुरसेवक सिंह की हत्या के मामले में परिजनों ने महिला टीचर पर हमला कराने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गुरसेवक सिंह का स्कूल में साथ पढ़ाने वाली एक महिला टीचर के साथ कुछ दिन पहले काम को लेकर विवाद हुआ था।

    गुरसेवक सिंह ने इस मामले की शिकायत शिक्षा विभाग तक पहुंची और विभाग की ओर से महिला टीचर का तबादला कर दिया गया। तबादला होने के बाद महिला टीचर गुरसेवक सिंह से रंजिश रखने लगी थी।

    गुरसेवक सिंह के साले नाजर सिंह का कहना है कि तबादले की रंजिश के चलते महिला टीचर ने गुरसेवक सिंह पर हमला करवाया। परिजनों ने बताया कि 5 अगस्त को गुरसेवक सिंह खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में अपने घर पहुंचे थे। वह रोजाना की तरह स्कूल से अपनी कार में घर लौटे थे।

    जैसे ही वह कार से नीचे उतरे तभी आई-20 कार में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तेजधार हथियारों से गुरसेवक सिंह पर कई वार किए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई।

    सोमवार को हुआ अंतिम संस्कार

    गुरसेवक सिंह का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार और रिश्तेदारों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

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    पुलिस हमले के पीछे की वजह, हमलावरों और अन्य पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है।