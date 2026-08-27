मोहाली में OPD रहीं बंद, सरकारी दफ्तर रहे खाली; कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों के काम प्रभावित

जागरण संवाददाता, मोहाली। डीए जारी करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारी संगठनों की वीरवार को हुई हड़ताल का असर मोहाली में भी देखने को मिला।

कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। मरीजों और आपात स्थिति में आने वाले लोगों के लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं, ताकि जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

सरकारी दफ्तर खाली रहने से लोगों के काम काज प्रभावित हुए। सामूहिक अवकाश के कारण डीसी कार्यालय, खजाना कार्यालय, फूड सप्लाई विभाग, पटवारखाने, आरटीओ कार्यालय समेत कई सरकारी विभागों में नियमित कामकाज प्रभावित हुआ।

सांझी तालमेल कमेटी के सदस्यों ने पुडा भवन के बाहर धरना दिया। टीचर्स एसोसिएसन सहित कई कार्यालयों के कर्मचारी जमा हुए। वहीं, कर्मचारियों ने मंडी बोर्ड के बाहर भी धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर अनदेखी की जा रही है। डीसी ऑफिस के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे।