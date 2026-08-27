मोहाली में OPD रहीं बंद, सरकारी दफ्तर रहे खाली; कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों के काम प्रभावित
मोहाली में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं और दफ्तर खाली रहे। इस हड़ताल से लोगों के कामकाज प्रभावित हुए।
HighLights
मोहाली में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर।
सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं।
सरकारी दफ्तर खाली रहने से कामकाज हुए प्रभावित।
जागरण संवाददाता, मोहाली। डीए जारी करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारी संगठनों की वीरवार को हुई हड़ताल का असर मोहाली में भी देखने को मिला।
कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। मरीजों और आपात स्थिति में आने वाले लोगों के लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं, ताकि जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
सरकारी दफ्तर खाली रहने से लोगों के काम काज प्रभावित हुए। सामूहिक अवकाश के कारण डीसी कार्यालय, खजाना कार्यालय, फूड सप्लाई विभाग, पटवारखाने, आरटीओ कार्यालय समेत कई सरकारी विभागों में नियमित कामकाज प्रभावित हुआ।
सांझी तालमेल कमेटी के सदस्यों ने पुडा भवन के बाहर धरना दिया। टीचर्स एसोसिएसन सहित कई कार्यालयों के कर्मचारी जमा हुए। वहीं, कर्मचारियों ने मंडी बोर्ड के बाहर भी धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर अनदेखी की जा रही है। डीसी ऑफिस के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे।
बाजार और निजी शिक्षण संस्थान रहे सामान्य
हड़ताल का असर सरकारी विभागों और सेवाओं तक सीमित रहा। बाजार, निजी स्कूल-कालेज और अन्य निजी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुले रहे। रेल यातायात पर भी हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। ऐसे में निजी परिवहन और अन्य सामान्य गतिविधियां जारी।