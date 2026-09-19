चंडीगढ़ में दिखेगा हॉकी का रोमांच, 23 से 29 सितंबर तक मुकाबले; देश की टॉप आठ टीमें लेंगी हिस्सा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 23 से 29 सितंबर तक हॉकी का रोमांच दिखेगा। सेक्टर-42 स्थित हॉकी टर्फ पर देश की टॉप आठ टीमों के खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

मोहाली हॉकी एसोसिएशन की ओर से मोहाली गोल्ड कप ऑल इंडिया सीनियर मेंस हॉकी टूर्नामेंट कराया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर ओंकार सिंह और सचिव कुलवंत राय सहोता ने बताया कि टूर्नामेंट लीग आधार पर खेला जाएगा।

आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। इन दोनों मुकाबलों को फ्लड लाइट में कराने की योजना है। टूर्नामेंट में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, एफसीआई दिल्ली, एजी क्लब चंडीगढ़, बीपीसीएल, ओएनजीसी, बीएसएफ जालंधर, पश्चिम रेलवे और पंजाब एंड सिंध बैंक की टीमें हिस्सा लेंगी।