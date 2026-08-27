सड़क हादसे में जान गंवाने वाली मोहाली की बेटी का अंगदान, मां के साहसिक फैसले से चार लोगों को मिली नई जिंदगी
सड़क हादसे में जान गंवाने वाली मोहाली की 18 वर्षीय सुरिंदर कौर के अंगदान से चार लोगों को नई जिंदगी मिली। मां संतोष कौर के साहसिक फैसले से दो किडनी, अग्न्याशय और कार्निया दान किए गए।
HighLights
सड़क हादसे में जान गंवाने वाली सुरिंदर कौर का अंगदान।
मां संतोष कौर के साहसिक फैसले से चार जीवन बचे।
दो किडनी, अग्न्याशय, कार्निया से मरीजों को मिला जीवनदान।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 18 वर्षीय सुरिंदर कौर का निधन हो गया। उनकी मां संतोष कौर ने साहसिक निर्णय लेते हुए अपनी बेटी के अंगों को दान करने का फैसला किया। सुरिंदर की दोनों किडनियां, अग्न्याशय और कार्निया दान किए गए।
एक किडनी और अग्न्याशय का 31 वर्षीय मरीज में एक साथ प्रत्यारोपण किया गया, जबकि दूसरी किडनी 15 वर्षीय मरीज को दी गई। कार्निया से दो मरीजों को रोशनी मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार, सुरिंदर का जीवन समाप्त होने के बाद भी उनके अंग चार लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाएंगे।
सुरिंदर मोहाली के खरड़ स्थित गांव तेउर की निवासी थीं। 23 अगस्त को सड़क हादसे के बाद उन्हें पीजीआइ में भर्ती कराया गया था। 25 अगस्त को ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी ने उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया। मां संतोष कौर ने कहा कि बेटी सुरिंदर को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन यदि उसका कोई हिस्सा किसी और के जीवन में जीवित रह सके, तो यह उनके जीवन का अर्थ बनाएगा।
18 घंटे तक चली सर्जरी
दान की गई किडनी और अग्न्याशय का 31 वर्षीय मरीज में एक साथ प्रत्यारोपण किया गया, जिसे सिमल्टेनियस पैंक्रियाज-किडनी (एसपीके) ट्रांसप्लांट कहा जाता है। यह मरीज पहले भी अपनी मां द्वारा दान की गई किडनी प्राप्त कर चुका था, लेकिन वह विफल हो गई थी।
सर्जरी करीब 13 घंटे चली, जिसमें कई चिकित्सा टीमों ने 18 घंटे तक काम किया। दूसरी किडनी 15 वर्षीय मरीज में प्रत्यारोपित की गई, जबकि दोनों कार्निया दो मरीजों को दृष्टि लौटाने में मदद करेंगे।
नूर ने कैंसर मरीजों के लिए दूसरी बार दान किए बाल
चंडीगढ़ की नूर ने कैंसर मरीजों के लिए दूसरी बार अपने बाल दान किए। उन्होंने कहा कि बाल झड़ने से मरीज अकेला न महसूस करें, इसलिए यह पहल जारी रखेंगी। नूर का मानना है कि समाज को कैंसर मरीजों के साथ खड़ा होना चाहिए।