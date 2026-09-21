मोहाली में कारोबारियों के घर पर फायरिंग के लिए कहां से आए हथियार? गैंगस्टर काली के रिश्तेदार से होगी पूछताछ

संदीप खत्री, मोहाली। मोहाली में तीन कारोबारियों के घरों पर फायरिंग के लिए हथियार कहां से आए, यह पता लगाने के लिए खरड़ सीआईए सोमवार को लाॅरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर काली के रिश्तेदार सिमरदीप सिंह उर्फ जशन को पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई।

सिमरदीप को पटियाला सीआईए ने खरड़ सीआईए के इनपुट पर गिरफ्तार किया था। उससे दो जिगाना पिस्टल और 8 कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार सिमरदीप तीनों फायरिंग की वारदातों में शामिल रहा है। खरड़ सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रदीप बाजवा आरोपितों से पूरे नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई को लेकर पूछताछ कर रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार लाॅरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े विदेश में बैठे कुलवीर सिंह सिद्धू के कहने पर कारोबारियों के घरों पर फायरिंग करवाई गई थी। कुलवीर बुडैल जेल में बंद रविंदर सिंह उर्फ काली के संपर्क में था। आरोप है कि काली ने ही शूटरों को बाइक, हथियार और अन्य मदद मुहैया करवाई थी। काली को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार बुडैल जेल में रहते हुए काली मोबाइल के जरिये नेटवर्क के संपर्क में था।