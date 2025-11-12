मोहाली में हत्यारे को उम्रकैद की सजा, पत्नी से झगड़े में बन गया था क्रूर, पांच माह के बेटे को गला घोंटकर मार डाला था

जागरण संवाददाता, मोहाली। पत्नी से झगड़े के बाद गुस्से में पांच महीने के बेटे को गला घोंटकर मारने वाले शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी।

मामला 13 जून 2022 का है, जिसमें जीरकपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। देहरादून निवासी अभिषेक शर्मा जीरकपुर की पेंटा होम्स सोसायटी में किराये के फ्लैट में रहता था। अभिषेक ने पत्नी निकिता से घरेलू विवाद के बाद पांच माह के बेटे का गला घोंट दिया था।