मोहाली में हत्यारे को उम्रकैद की सजा, पत्नी से झगड़े में बन गया था क्रूर, पांच माह के बेटे को गला घोंटकर मार डाला था
मोहाली में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़े के बाद पांच महीने के बच्चे का गला घोंटने में मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए फैसला सुनाया है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पत्नी से झगड़े के बाद गुस्से में पांच महीने के बेटे को गला घोंटकर मारने वाले शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी।
मामला 13 जून 2022 का है, जिसमें जीरकपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। देहरादून निवासी अभिषेक शर्मा जीरकपुर की पेंटा होम्स सोसायटी में किराये के फ्लैट में रहता था। अभिषेक ने पत्नी निकिता से घरेलू विवाद के बाद पांच माह के बेटे का गला घोंट दिया था।
उसने खुदकुशी की कोशिश में अपनी कलाई पर ब्लेड से वार किए थे। पुलिस ने मौके से खून से सनी चादर, चप्पल और इस्तेमाल किया गया ब्लेड बरामद किया था। कई वर्ष चली केस सुनवाई के बाद अब अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।