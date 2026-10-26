खेतों में अभी 30 प्रतिशत धान की फसल खड़ी, मंडियों में खरीद सीमा पूरी; मोहाली के किसानों की चिंता बढ़ी

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। धान खरीद सीजन के बीच डेराबस्सी क्षेत्र के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाके में करीब 30 प्रतिशत धान की फसल अब भी खेतों में खड़ी है, जबकि मंडियों में खरीद एजेंसियों की निर्धारित सीमा पूरी होने की बात कही जा रही है।

खरीद और उठान प्रभावित होने से किसानों को कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। सोमवार को भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बन्नी संधू जड़ौत अनाज मंडी पहुंचे। किसानों ने उन्हें बताया कि वे कई दिन से धान लेकर मंडी में बैठे हैं, लेकिन फसल का समय पर उठान नहीं हो रहा।