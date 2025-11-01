दो करोड़ दे, नहीं तो... सेवानिवृत्त शिक्षका को तीन दिन डिजिटल अरेस्ट रखा, वीडियो कॉल कर धमकाया, मोहाली पुलिस ने साजिश की नाकाम
मोहाली में साइबर ठगों ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर दो करोड़ रुपये ठगने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। अपराधियों ने महिला को वीडियो कॉल कर डराया और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डाला। बैंक अधिकारी की सतर्कता से पुलिस को सूचना मिली और समय रहते कार्रवाई कर ठगी को रोक दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-2 निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका को साइबर ठगों ने तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वीडियो काॅल कर डराया-धमकाया और दो करोड़ रुपये मांगे। कहा कि रुपये नहीं दिए तो अंजाम भुगतने होंगे। पुलिस ने साजिश को नाकाम कर बुजुर्ग के दो करोड़ रुपये बचा लिए।
शिक्षिका ने बताया कि उसने दो करोड़ की एफडी करवाई हुई है। साइबर ठगों ने एफडी तोड़कर रुपये भेजने को कहा। डरते-डरते वह बैंक गई और घटना के बारे में बैंक मैनेजर को बताया। संदेह होने पर मैनेजर ने पुलिस को अवगत कराया। साइबर क्राइम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से बातचीत कर पूरी स्थिति को समझा।
जांच में सामने आया कि महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था और वह मानसिक रूप से पूरी तरह उनके दबाव में थी। पुलिस की तत्परता और बैंक अधिकारी की सतर्कता के चलते दो करोड़ की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक लिया गया। पुलिस ने साइबर अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है।
