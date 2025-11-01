दो करोड़ दे, नहीं तो... सेवानिवृत्त शिक्षका को तीन दिन डिजिटल अरेस्ट रखा, वीडियो कॉल कर धमकाया, मोहाली पुलिस ने साजिश की नाकाम

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-2 निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका को साइबर ठगों ने तीन दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वीडियो काॅल कर डराया-धमकाया और दो करोड़ रुपये मांगे। कहा कि रुपये नहीं दिए तो अंजाम भुगतने होंगे। पुलिस ने साजिश को नाकाम कर बुजुर्ग के दो करोड़ रुपये बचा लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिक्षिका ने बताया कि उसने दो करोड़ की एफडी करवाई हुई है। साइबर ठगों ने एफडी तोड़कर रुपये भेजने को कहा। डरते-डरते वह बैंक गई और घटना के बारे में बैंक मैनेजर को बताया। संदेह होने पर मैनेजर ने पुलिस को अवगत कराया। साइबर क्राइम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से बातचीत कर पूरी स्थिति को समझा।