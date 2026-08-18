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मोहाली में प्रशासन का नहीं सफाई पर ध्यान, DC को NGT की फटकार; वर्चुअली पेश होने के आदेश

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:29 PM (IST)

एनजीटी ने मोहाली में खराब सफाई व्यवस्था पर जिला उपायुक्त को फटकार लगाई है और अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया है।

आबादी एरिया के पास कचरा डंप करने पर एनजीटी सख्त। (एआई जनरेटेड फोटो)

आबादी एरिया के पास कचरा डंप करने पर एनजीटी सख्त। (एआई जनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. खरड़-एयरपोर्ट रोड और सेक्टर-77 में कचरा डंप हो रहा।

  2. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में भी खुली पोल।

  3.  एनजीटी ने पाया कि नोटिस पर जवाब दाखिल नहीं किया।

जागरण संवाददाता, मोहाली। शहर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही प्रशासन पर भारी पड़ी, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिला उपायुक्त (डीसी) को फटकार लगाई और अगली सुनवाई पर वर्चुअली पेश होने काे कहा।

खरड़-एयरपोर्ट रोड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदां के पास और सेक्टर-77 में जजेज एंड ऑफिसर्स एन्क्लेव से सटी खाली जमीन पर खुलेआम मिश्रित ठोस कचरे के ढेर लगे हैं। इस पर पंजाब जजेज एंड ऑफिसर्स रूरल कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड ने याचिका दायर की थी।

याचिका में बताया था कि खाली जमीन में नगर निगम का ठोस कचरा डंप किया जा रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की रिपोर्ट में मौके पर कचरा अवैज्ञानिक तरीके से पड़ा मिलने की पुष्टि हुई है।

सुनवाई के दौरान निगम ने दावा किया उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ा कचरा साफ कर दिया गया है। आरएमसी सेक्टर-77 के पास, होमलैंड सोसायटी के सामने खाली प्लॉट की देखरेख उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती और यह जमीन गमाडा के अधीन है। निगम ने इस संबंध में 11 मार्च को गमाडा को पत्र भेजे जाने का हवाला भी दिया।

डीसी के जवाब न देने से एनजीटी नाराज

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 19 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की भी है। एनजीटी ने पाया कि नोटिस की तामील के बावजूद डीसी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया।

सुनवाई के दौरान डीसी की ओर से वकील वर्चुअली पेश हुए और उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय को समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार बताया। एनजीटी ने इस रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी है। ट्रिब्यूनल ने मोहाली के डीसी को अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया है।

4 नवंबर को होगी सुनवाई

वहीं, गमाडा की ओर से कहा गया कि जमीन की देखरेख नगर निगम की जिम्मेदारी है और इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया। एनजीटी ने सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर तय की है।