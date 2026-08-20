मोहाली में पेड़ से गिरा 12 किलो का बालमखीरा, सड़क पर धमाके की आवाज, एक्टिवा सवार दंपती की बची जान

संजय घिल्डियाल, मोहाली। शहर की सड़कों किनारे पेड़ों पर लटक रहे बालमखीरों से जान का खतरा बना है। वीरवार को फेज-3ए और 3बी1 को जोड़ने वाली डिवाइडिंग रोड पर वीरवार को बड़ा हादसा टल गया।

तीन फुट लंबा और भारी-भरकम बालमखीरा अचानक पेड़ से टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। उसी समय एक्टिवा सवार एक दंपती वहां से गुजर रहा था। बालमखीरा उनकी एक्टिवा के आगे गिरा।

एक्टिवा के तुरंत ब्रेक लगाने पड़े। दंपती बाल-बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि यह भारी फल कुछ इंच भी इधर-उधर गिरता तो दंपती गंभीर रूप से घायल हो सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था।

घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इन्हीं पेड़ो से बड़े-बड़े बालमखीरे गिरते रहे हैं, जिनसे यहां से गुजरते वाहनों की छतों और बॉडी को नुकसान पहुंचा है।