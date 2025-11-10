मोहाली में सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स होंगे भर्ती, आवेदन के लिए इस बार चूक न जाएं, तारीख बढ़ी
मोहाली जिले में सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत प्रत्येक सब-डिवीजन में 200 वाॅलंटियर्स भर्ती किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मोहाली। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हर सब-डिवीजन में 200 सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स भर्ती किए जाने हैं। इसके लिए पहले 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 14 नवंबर तक मौका दिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि वालंटियर्स की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और वह जिला मोहाली के निवासी होने चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार सिविल डिफेंस से जुड़ी अन्य शर्तें और जानकारी के लिए अपनी सब-डिवीजन से संबंधित एसडीएम दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं।
संबंधित सब-डिवीजन क्षेत्र के स्कूल, काॅलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र, पूर्व सैनिक और अन्य इच्छुक व्यक्ति जो ऊपर बताई योग्यताएं पूरी करते हैं, वह अपना एनरोलमेंट फार्म 14 नवंबर तक संबंधित एसडीएम दफ्तर में जमा करवा सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जमा हुए फार्म डिप्टी कमिश्नर दफ्तर द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस-कम कमांडेंट जनरल, पंजाब होम गार्ड्स-डायरेक्टर सिविल डिफेंस, पंजाब, चंडीगढ़ को भेजे जाएंगे।
