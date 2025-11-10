मोहाली में सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स होंगे भर्ती, आवेदन के लिए इस बार चूक न जाएं, तारीख बढ़ी

जागरण संवाददाता, मोहाली। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हर सब-डिवीजन में 200 सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स भर्ती किए जाने हैं। इसके लिए पहले 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 14 नवंबर तक मौका दिया गया है।

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि वालंटियर्स की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और वह जिला मोहाली के निवासी होने चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार सिविल डिफेंस से जुड़ी अन्य शर्तें और जानकारी के लिए अपनी सब-डिवीजन से संबंधित एसडीएम दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं।