    मोहाली में Sai Travel के मालिक पर FIR, 76 हजार लेकर दिल्ली–कनाडा की टिकटें दी, एअरलाइन ने बताई नकली

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    मोहाली में साईं ट्रैवल के मालिक दीपक राज पर हवाई यात्रा की फर्जी टिकट देने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित विशाल शर्मा ने दिल्ली-कनाडा की टिकट बुक कराई थ ...और पढ़ें

    फर्जी टिकट देकर विदेश यात्रा के नाम पर लोगों को ठगने का एक मामला उजागर। केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। फर्जी टिकट देकर विदेश यात्रा के नाम पर लोगों को ठगने का एक मामला उजागर हुआ है। साईं ट्रैवल के मालिक दीपक राज के खिलाफ आइटी सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पीड़ित विशाल शर्मा निवासी हरमिलाप नगर बलटाना की शिकायत और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर की गई।

    विशाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने 19 फरवरी को साईं ट्रैवल के माध्यम से दिल्ली से वैंकूवर (कनाडा) की विमान टिकटें बुक करवाई थीं। इसके लिए उन्होंने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से 76,035 रुपये का भुगतान किया। अगले दिन एजेंसी की ओर से उन्हें कैथे पैसिफिक एयरलाइंस की टिकट भेजी गई, लेकिन जब उन्होंने एअरलाइन के कस्टमर केयर से पुष्टि की तो पता चला कि टिकट नंबर फर्जी है और इस पीएनआर पर कोई भी बुकिंग दर्ज नहीं।

    पीड़ित की शिकायत पर उपकप्तान पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपित दीपक राज ने पैसे लेने के बावजूद टिकट बुक नहीं की और जाली टिकटें तैयार कर पीड़ित को भेजीं। एअरलाइन ने भी लिखित रूप से पुष्टि की कि यह टिकट उनके सिस्टम में मौजूद नहीं है और न ही जारी की गई।

    जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जांच में बड़ा खुलासा

    जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जांच में खुलासा हुआ कि साईं ट्रैवल के नाम कोई लाइसेंस जारी नहीं है, जिसका अर्थ है कि एजेंसी अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट में यह तथ्य भी दर्ज है कि दीपक राज पहले भी लुधियाना में ठगी के एक केस में नामजद है और लोगों को झांसा देकर पैसे हड़पने का आदी है।

    एसएसपी के आदेश पर आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 316(2), 318(4), 336, 339, 340 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट की धाराओं 3 व 13 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच एएसआई रजिंदर सिंह को सौंप दी गई है।