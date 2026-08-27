मोहाली में बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी शराब, एक्साइज विभाग की रेड; कैफे मालिक गिरफ्तार

संदीप खत्री, मोहाली। सेक्टर-118 टीडीआई सिटी स्थित ‘द अमीगोज कैफे एंड लाउंज’ में बिना लाइसेंस ग्राहकों को शराब परोसने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार रात एक्साइज विभाग ने कैफे में छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान कैफे से रोयल स्टैग व्हिस्की की तीन बोतलें बरामद की गईं। एक्साइज विभाग की शिकायत पर बलौंगी थाना पुलिस ने कैफे मालिक राहुल चौधरी के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 की धारा 68-1-14 के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके से ही हिरासत में ले लिया।

एक्साइज विभाग को सूचना मिली थी कि कैफे में बिना किसी वैध लाइसेंस या परमिट के शराब रखकर ग्राहकों को परोसी जा रही है। इसके बाद बुधवार रात एक्साइज इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने एक्साइज स्टाफ के साथ कैफे में रेड की। इस दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही।

टीम को देखकर दो लोग भागे रेड के दौरान कैफे में दो व्यक्ति शराब पी रहे थे। टीम को देखकर दोनों मौके से फरार हो गए। वहीं, कैफे में मौजूद राहुल चौधरी ने खुद को ‘द अमीगोज कैफे एंड लाउंज’ का मालिक बताया। अधिकारियों ने उससे शराब रखने और परोसने के संबंध में लाइसेंस या परमिट मांगा, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।