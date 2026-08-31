मोहाली में बर्थडे पार्टी में फायरिंग, पांच आरोपित गिरफ्तार; पिस्टल और 10 कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली में रविवार रात बर्थडे पार्टी के दौरान 18 वर्षीय सलमान पर हुई फायरिंग के मामले में थाना फेज-1 पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों की पहचान बिमलेश, मंजीत संधू, रवि वर्मा, पवन कुमार और पुष्पिंदर कुमार के रूप में हुई है। उनके कब्जे से एक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। डीएसपी सिटी-1 गुरचरण सिंह ने पांचों आरोपितों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

आरोपितों को मंगलवार को मोहाली अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से पुलिस आरोपितों का रिमांड हासिल करने का प्रयास करेगी, ताकि वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और चाकू बरामद किया जा सके। पुलिस की अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग की वारदात के पीछे रंजिश बताई जा रही है। आरोपित रवि वर्मा के भाई रजत की कुछ समय पहले घायल सलमान के गुट के एक सदस्य के साथ लड़ाई हुई थी।

इसी विवाद की रंजिश में सलमान और उसके साथियों पर हमला करने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पुराना विवाद कितना गंभीर था और इसी वजह से आरोपियों ने फायरिंग की योजना बनाई थी या नहीं।

दो बाइकों पर पहुंचे थे चार युवक, पहले हुई बहस फिर फायरिंग घटना रविवार रात करीब 10 बजे गांव मोहाली में खेड़ा के पास हुई थी। 18 वर्षीय सलमान अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर सलमान और आरोपितों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी।