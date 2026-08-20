मोहाली एयरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही, दो की मौत
मोहाली के एयरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें दो व्यक्ति की मौत हो गई।
HighLights
मोहाली एयरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल का हिस्सा गिरा
हादसे में 2 मजदूरों की मौत
पुलिस और बचाव दल मौके पर, राहत कार्य जारी
जागरण संवाददाता, मोहाली। एयरोसिटी के ए-ब्लॉक में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत का एक हिस्सा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया।
हादसे में दो व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। घटना के बाद पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।
मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका
बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल राहत एवं बचाव टीमें मलबा हटाकर लोगों की तलाश में जुटी हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। इमारत गिरने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से भी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक की पहचान और हादसे में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।