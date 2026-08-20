मोहाली एयरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही, दो की मौत

जागरण संवाददाता, मोहाली। एयरोसिटी के ए-ब्लॉक में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत का एक हिस्सा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया।

हादसे में दो व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। घटना के बाद पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे के नीचे दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल राहत एवं बचाव टीमें मलबा हटाकर लोगों की तलाश में जुटी हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।