29 सितंबर की शाम मोहाली के आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा, 500 ड्रोन बताएंगे गुरु रविदास की जीवन गाथा

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली में 29 सितंबर की शाम आसमान रोशनी से जगमगाएगा। गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित विशेष कार्यक्रम के तहत सेक्टर-79 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के सामने दशहरा ग्राउंड में करीब 500 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे।

शाम 6:30 बजे शुरू होने वाले इस ड्रोन शो में रोशनी और तकनीक के माध्यम से गुरु रविदास के जीवन, बाणी और उनकी शिक्षाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। शो को खास बनाने के लिए ड्रोन के माध्यम से आसमान में अलग-अलग आकृतियां और दृश्य तैयार किए जाएंगे।

इसका उद्देश्य गुरु रविदास के समानता, भाईचारे और सांझीवालता के संदेश को लोगों तक आकर्षक तरीके से पहुंचाना है। जिला प्रशासन के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों और संगत के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आयोजन स्थल पर सुरक्षा, यातायात और पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रशासन ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने आयोजन की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, यातायात संचालन और पार्किंग प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।