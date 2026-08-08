मोहाली में 1000 करोड़ की जमीन में धोखाधड़ी के आरोपित फरार, Court के आदेश के बाद तलाश रही पुलिस
मोहाली के सेक्टर 65 में 51 एकड़ जमीन की 1000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के तीनों आरोपित फरार हैं। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के ...और पढ़ें
HighLights
आरोपित परवीन गर्ग, वेद प्रकाश, आदर्श गर्ग फरार।
तीनों की अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज।
सेक्टर-65 की 51 एकड़ जमीन हथियाने का मामला।
जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-65 की 51 एकड़ जमीन में धोखाधड़ी के तीनों आरोपित फरार हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मोहाली पुलिस परवीन गर्ग, वेदप्रकाश और आदर्श गर्ग की तलाश कर रही है।
सेक्टर 65 की इस जमीन की कीमत मौजूदा समय में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है। जमीन की धोखाधड़ी का यह मोहाली जिले में अब तक का सबसे बड़ा मामला है। मोहाली में चुनिंदा कामर्शियल साइट ही इस साइज की है।
जिला अदालत ने आरोपितों आदर्श गर्ग, परवीन गर्ग तथा वेदप्रकाश गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। मोहाली सेक्टर 65 में पार्टनरशिप फर्म बनाकर 51 एकड़ कामर्शियल जमीन हथियाने की शिकायत पंचकूला सेक्टर-6 निवासी निवासी शिव अग्रवाल ने की थी।
सौदा 4.27 करोड़ एकड़ की दर से, आज कीमत 5 गुणा
एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ताओं और आरोपितों के बीच 14 मार्च 2022 को एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) हुआ था। इसमें डीएस बिल्डटेक फर्म में शिकायतकर्ताओं की हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया गया था।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रति एकड़ 4.27 करोड़ रुपये की दर से सौदा तय हुआ था लेकिन आरोपितों ने तय रकम का एक भी रुपया नहीं दिया। आज इस जमीन की कीमत पांच गुणा अधिक है।
अदालत में साबित ही गए झूठ
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपितों ने विश्वास का फायदा उठाकर एमओयू पर हस्ताक्षर करवा लिए और बाद में उसी के आधार पर साझेदारी और कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि एमओयू में कई गंभीर विसंगतियां हैं, चेक नंबर गलत दर्ज किए गए हैं।
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भुगतान का दावा किया गया जबकि कोई भुगतान हुआ ही नहीं और समझौते का एक महत्वपूर्ण पैरा भी दस्तावेज में मौजूद नहीं है। एमओयू और उससे जुड़े दस्तावेज में गड़बड़ी देखते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप सामने आए हैं और मामले की तह तक पहुंचने के लिए अदालत ने आरोपितों की कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) आवश्यक मानी थी।