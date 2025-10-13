विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब हरियाणा HC से झटका, सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने तरनतारन की अदालत से मिली चार साल की सजा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी अपील में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने लालपुरा को राहत न देते हुए मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है।

लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगी तो उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि 3 मार्च 2013 को गांव उसमां की एक महिला अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में गई थी, जहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी मामले में आरोपित बनाए गए मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब से विधायक चुने गए थे। तब विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा था। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।