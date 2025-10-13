Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब हरियाणा HC से झटका, सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित

    By Dayanand Sharma Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने तरनतारन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और सुनवाई 28 अक्टूबर तक टाल दी। लालपुरा को 2013 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप शामिल थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने तरनतारन की अदालत से मिली चार साल की सजा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी अपील में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने लालपुरा को राहत न देते हुए मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगी तो उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि 3 मार्च 2013 को गांव उसमां की एक महिला अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में गई थी, जहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी मामले में आरोपित बनाए गए मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब से विधायक चुने गए थे। तब विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा था। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।