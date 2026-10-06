'पांच साल निर्धारित किया जाए कार्यकाल...', देशभर से आए मेयर्स ने उठाई आवाज; चंडीगढ़ में अभी है एक साल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। देशभर के शहरों में महापौरों को अधिक अधिकार देने और उनका कार्यकाल पांच साल करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में आयोजित दो दिवसीय 118वें ऑल इंडिया मेयर्स काॅन्फ्रेंस में ‘चंडीगढ़ संकल्प’ पारित किया गया।

इसमें ‘सशक्त महापौर-सशक्त शहर-विकसित भारत’ के मंत्र के साथ शहरी निकायों को प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में शामिल महापौरों ने कहा कि शहरों की बढ़ती जरूरतों और नई शहरी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन मिलना जरूरी है।

सम्मेलन में महापौरों के लिए समान रूप से पांच साल का कार्यकाल निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठी। चंडीगढ़ में अभी मेयर का कार्यकाल एक साल रहता है। महापौरों का मानना था कि कम अवधि के कार्यकाल के कारण दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने में कठिनाई आती है। पांच साल का कार्यकाल मिलने से महापौर शहर के विकास की योजनाओं को लगातार आगे बढ़ा सकेंगे और उनके परिणाम भी सामने आ सकेंगे।

नगर निकायों को मिले वित्तीय स्वायत्तता सम्मेलन में नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। महापौरों ने कहा कि शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निकायों को अपने स्तर पर संसाधन जुटाने की क्षमता विकसित करनी होगी।

शहर एक-दूसरे से सीखेंगे सम्मेलन में अंतर-शहरी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत शहरों के बीच नियमित ज्ञान साझा करने, वर्चुअल बैठकों, विशेषज्ञों के साथ संवाद और सफल नगर निकाय मॉडल के आदान-प्रदान पर सहमति बनी। किसी शहर में सफल रही व्यवस्था को दूसरे शहर अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू कर सकेंगे। इससे नगर निकायों में बेहतर कामकाज और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे महापौरों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ मिलकर शहरी शासन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में कहा गया कि स्वच्छ, हरित, स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित शहर विकसित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।