Chandigarh Councilors चंडीगढ़ नगर निगम सदन में गोवा टूर पर गए पार्षदों को चोर बोलने के मामले में आज भारी हंगमा हुआ। आप पार्षदों ने मेयर और कमिश्रनर की तरफ कांच की चूड़ियां तक फेंकी गईं। पानी की बोतलें और गिलास भी तोड़े गए। इसके बाद आप पार्टी के करीब आठ पार्षदों को कार्यवाही से सस्पेंड करते हुए मार्शल बुलाकर सदन से बाहर निकाल दिया गया।

चंडीगढ़ नगर निगम सदन में पार्षदों ने हंगामा किया

