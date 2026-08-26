पंजाब के सरकारी स्कूलों में 4.5 साल में आया बड़ा बदलाव, मनीष सिसोदिया ने आंकड़ों के साथ विरोधियों को दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य में पिछले 4.5 वर्षों में हुए शिक्षा सुधारों का पूरा लेखा-जोखा पेश किया है। सिसोदिया ने कहा कि यदि वास्तव में निष्पक्ष बात करनी है, तो 2022 से पहले की स्थिति और आज के जमीनी बदलावों की तुलना एक साथ रखकर की जानी चाहिए।

2022 की बदहाली से 20000 स्कूलों के कायाकल्प का सफर मनीष सिसोदिया ने पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब ज्यादातर स्कूलों में शौचालय तक नहीं थे, 4 लाख बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर थे और हजारों स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी।

हालांकि, बीते 4.5 वर्षों में पंजाब के लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। इस अवधि में 9,000 से अधिक नए क्लासरूम व लैब, 13,920 नए शौचालय, 2 लाख नए डेस्क, 10,000 से अधिक इंटरैक्टिव पैनल, 5,012 स्कूलों में एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, हर स्कूल में वाई-फाई और 99% स्कूलों में बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा किया गया है। इसके अलावा, दो विनाशकारी बाढ़ों से प्रभावित 7,000 से अधिक स्कूलों में से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त 500 स्कूलों के पुनर्निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है।

अधूरे सच के बजाय 15-20 वर्षों के शासन से तुलना की अपील सिसोदिया ने निष्पक्ष पत्रकारों और मीडिया से अपील करते हुए कहा कि केवल विरोधियों के एजेंडे के तहत नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय पूरा सच दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के 15-20 साल के शासनकाल की तुलना आम आदमी पार्टी सरकार के 4.5 साल के काम से ईमानदारी से की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अधूरे सच को पूरा सच बताकर दिखाया जाएगा, तो पार्टी तथ्यों के साथ उसे करेक्ट करेगी, चाहे उसे कोई बौखलाहट कहे या व्यक्तिगत हमला।

शैक्षणिक नतीजों और दाखिलों में ऐतिहासिक सुधार सिसोदिया ने जोर देकर कहा कि स्कूल केवल नई इमारतों से नहीं, बल्कि बच्चों के नतीजों और अभिभावकों के भरोसे से पहचाने जाते हैं। पंजाब में यह भरोसा वापस लौटा है, जिसका प्रमाण यह है कि 3.64 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए हैं। शैक्षणिक उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि नीट (NEET) क्वालीफाई करने वाले छात्रों की संख्या 80 से बढ़कर 882 हो गई है। पिछले चार वर्षों में कुल 2,166 बच्चों ने नीट और 786 बच्चों ने जेईई (JEE) क्वालीफाई किया है, जो राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

नवाचार और कौशल शिक्षा में पंजाब बना देश का पहला राज्य शिक्षा प्रणाली में किए गए आधुनिक बदलावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ कक्षा 1 से 12 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही 'बिजनेस ब्लास्टर्स' कार्यक्रम के तहत 2.30 लाख बच्चों ने अपना बिजनेस चलाना सीखा है और राज्य में 40 स्किल एजुकेशन स्कूल शुरू किए गए हैं।