पंजाब में बड़ा फेरबदल: 12 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; 112 PPS को नई पोस्टिंग; नई तैनाती की सूची जारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने 12 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 112 पीपीएस अधिकारियों को एसपी स्तर पर नहीं पोस्टिंग दी गई है। वी. नीरजा को स्पेशल डीजीपी एनआरआई, पंजाब, एसएएस नगर लगाया गया है।

राजेश कुमार जायसवाल को एडीजीपी साइबर क्राइम, पंजाब, एसएएस नगर की जिम्मेदारी दी गई है। वह अतिरिक्त रूप से एडीजीपी जेल, पंजाब, चंडीगढ़ का कार्य भी संभालेंगे। नानक सिंह को डीआईजी इंटरनल विजिलेंस सेल, पंजाब, चंडीगढ़ लगाया गया है। वह अतिरिक्त रूप से डीआईजी रोपड़ रेंज का कार्य भी देखेंगे।

इन अधिकारियों को यहां मिली तैनाती वत्सला गुप्ता को एआईजी पर्स-2, पंजाब, चंडीगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रज्ञा जैन को एआईजी एएनटीएफ, लुधियाना रेंज लगाया गया है। वह अतिरिक्त रूप से एआईजी इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब, लुधियाना का कार्य भी देखेंगी।