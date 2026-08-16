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पंजाब में बड़ा फेरबदल: 12 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; 112 PPS को नई पोस्टिंग; नई तैनाती की सूची जारी

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 09:51 PM (IST)

पंजाब सरकार ने 12 आईपीएस और 112 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए, जिसमें वी. नीरजा और राजेश जायसवाल जैसे अधिकारी शामिल हैं।

पंजाब में 12 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर। फाइल फोटो

पंजाब में 12 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर। फाइल फोटो

HighLights

  1. पंजाब में 12 आईपीएस, 112 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए।

  2. अमृतसर में गग्गोमहल पुलिस चौकी पर आईएसआई का हमला विफल।

  3. पुलिस ने 690 ग्राम आईईडी बरामद कर साजिश नाकाम की।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने 12 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 112 पीपीएस अधिकारियों को एसपी स्तर पर नहीं पोस्टिंग दी गई है। वी. नीरजा को स्पेशल डीजीपी एनआरआई, पंजाब, एसएएस नगर लगाया गया है।

राजेश कुमार जायसवाल को एडीजीपी साइबर क्राइम, पंजाब, एसएएस नगर की जिम्मेदारी दी गई है। वह अतिरिक्त रूप से एडीजीपी जेल, पंजाब, चंडीगढ़ का कार्य भी संभालेंगे। नानक सिंह को डीआईजी इंटरनल विजिलेंस सेल, पंजाब, चंडीगढ़ लगाया गया है। वह अतिरिक्त रूप से डीआईजी रोपड़ रेंज का कार्य भी देखेंगे।

इन अधिकारियों को यहां मिली तैनाती

वत्सला गुप्ता को एआईजी पर्स-2, पंजाब, चंडीगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रज्ञा जैन को एआईजी एएनटीएफ, लुधियाना रेंज लगाया गया है। वह अतिरिक्त रूप से एआईजी इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब, लुधियाना का कार्य भी देखेंगी।

अरविंद मीणा को डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, लुधियाना, अकरशी जैन को डीसीपी हेडक्वार्टर, अमृतसर, जसरोप कौर बठ को डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, जालंधर और आदित्य एस. वारियर को डीसीपी सिटी, जालंधर लगाया गया है।

जयंत पुरी को एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन अमृतसर की जिम्मेदारी

जयंत पुरी को एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन, अमृतसर की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक मीणा एसपी इन्वेस्टिगेशन, श्री मुक्तसर साहिब का कार्य देखेंगे, जबकि धारावत साई प्रकाश एडीसीपी-3, लुधियाना का कार्य संभालेंगे।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर की ओर से 16 अगस्त को जारी आदेश में सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।