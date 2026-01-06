Language
    अकाली नेता मजीठिया का करीबी गुलाटी रिमांड पर, दिल्ली-शिमला में खरीदी संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाएगी विजिलेंस

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:07 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के करीबी हरप्रीत सिंह गुलाटी को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वि ...और पढ़ें

    आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद है अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। अदालत ने जेल में शिरोमणि अकाली दल के नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के करीबी हरप्रीत सिंह गुलाटी को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उससे दिल्ली और शिमला में खरीदी संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी।

    अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी के लिए तय की है। मंगलवार को विजिलेंस ब्यूरो ने गुलाटी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। एजेंसी ने अदालत से पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करते कहा कि यह मामला अकाली दल की सरकार के दौरान मजीठिया के कैबिनेट मंत्री रहते बनाई गई कथित संपत्तियों से जुड़ा है। विजिलेंस के अनुसार गुलाटी ने मजीठिया से जुड़े फंडों के प्रबंधन और उन्हें विभिन्न स्थानों पर निवेश करने में अहम भूमिका निभाई।

    जांच एजेंसी का दावा है कि हरप्रीत गुलाटी कई वित्तीय लेन-देन में एक मध्यस्थ के रूप में काम करता था। शक है कि शराब से संबंधित कंपनियों के जरिए पैसों का हेरफेर किया गया। विजिलेंस रिकाॅर्ड के अनुसार गुलाटी के मजीठिया से पेशेवर और निजी संबंध थे। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि दिल्ली और शिमला में खरीदी गई संपत्तियों में ऐसे फंडों का इस्तेमाल हुआ जिनका आय विवरण में कोई उल्लेख नहीं था।

    दूसरी ओर, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने इन सभी आरोपों को खारिज करते इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वह स्वयं भी आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद हैं। विजिलेंस ब्यूरो अब गुलाटी से पूछताछ के दौरान कंपनियों के रिकार्ड और संपत्तियों के विवरण से जुड़ी और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी।