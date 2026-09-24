मैं मिट्टी पंजाब दी...चंडीगढ़ में दिखी पंजाबी संस्कृति की झलक, पूरे देश को रूबरू कराना है मकसद

एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। भाषा किसी भी समाज की पहचान होती है और संस्कृति उसकी जड़ों से जुड़ी कहानी कहती है। इन्हें सिर्फ विरासत के तौर पर संजोकर नहीं रखना बल्कि इसके साथ अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाना जरूरी है।

इसी सोच के साथ विश्व पंजाबी दिवस के मौके पर सेक्टर-16 स्थित पंजाब कला भवन में पंजाब की भाषा, इतिहास, संस्कृति और विरासत को समर्पित कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें अलग -अलग गतिविधियां हुई।

इस दौरान मैं मिट्टी पंजाब दी नाम से विशेष प्रस्तुति भी दी गई। जिसमें संगीत, कविता और स्टोरीटेलिंग के जरिए पंजाब की मिट्टी से जुड़ी कहानियों, भावनाओं और सांस्कृतिक रंगों को मंच पर उतारा गया। प्रयास है कि देशभर में इसे प्रस्तुत किया जाए।

यह आयोजन पंजाब कला परिषद और अपना पंजाब फाउंडेशन की ओर से करवाया हुआ। द पंजाब प्रोजेक्ट के तहत मैं मिट्टी पंजाब दी को डिजाइन व डायरेक्ट किया डा. निशा लूथरा ने। इन्होंने बताया कि बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह की कलाम से लेकर कवि शिव कुमार बटालवी व अन्य कवियों की रचनाओं को भी इसमें जोड़ा गया। अंदाज की बात करें तो इसमें मिट्टी सवाल करती है कि युवाओं से और जिक्र होता है हालात का।