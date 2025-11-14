पंजाब यूनिवर्सिटी में मशीन एक्सपो-2025 का धमाल, हरियाणा के राज्यपाल ने उद्घाटन कर क्या संदेश दिया?

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित चार दिवसीय मशीन एक्सपो–2025 प्रदर्शनी आज परेड ग्राउंड, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में शुरू हो गई। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रेनू विग व अनेक प्रमुख अधिकारियों और उद्योगपतियों की उपस्थिति में किया। चार दिवसीय यह प्रदर्शनी 17 नवंबर 2025 तक चलेगी। प्रदर्शनी में 200 से अधिक औद्योगिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें मशीन टूल्स, एआई टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मशीनरी, रोबोटिक्स तथा विभिन्न स्टार्टअप्स के नए इनोवेशन प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय सहित देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा लगाए गए 30 शैक्षणिक स्टॉल इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं, जिनमें शिक्षण-संस्थानों ने अपने प्रतिष्ठित शोध, नवाचार और विकसित भारत की विचारधारा से प्रेरित तकनीकी मॉडल प्रदर्शित किए हैं।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि यह प्रदर्शनी उद्योग और अकादमिक संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों व नवाचारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और पीयू टेक की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ क्षेत्र के वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थान जैसे पीयू, पीजीआई, पीईसी, सीएसआईओ, इमटेक, नाइपर और आईएनएसटी, इसे डीप–टेक स्टार्टअप्स का प्रमुख केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं।

राज्यपाल ने चंडीगढ़ के चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन एंड नॉलेज क्लस्टर (क्रिक) संस्थानों के पूर्व छात्रों को शामिल करते हुए एक क्रिक एंजल नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया, जो उभरते स्टार्टअप्स को निरंतर फंडिंग और निवेश सहायता प्रदान कर सके।

उन्होंने क्षेत्र की आशाजनक तकनीकों की एक रीजनल मास्टर लिस्ट तथा उद्योग में मौजूद अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स की स्ट्रक्चर्ड बैंक तैयार करने का सुझाव दिया ताकि विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को स्पष्ट दिशा मिल सके। आयोजन की प्रशंसा करते हुए प्रो. असीम कुमार घोष ने विद्यार्थियों से वैज्ञानिकों से संवाद बढ़ाने, सहयोग की संभावनाएँ तलाशने और प्रदर्शित तकनीकों को आधार बनाकर स्टार्टअप विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उद्योग अपनी तकनीकी चुनौतियाँ अकादमिक जगत के साथ खुलकर साझा करें, ताकि शोधकर्ता वास्तविक समस्याओं पर काम कर सकें। प्रो. असीम कुमार घोष ने बड़े उद्योगपतियों और उच्च नेट-वर्थ व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे स्टार्टअप्स को सहयोग और प्रोत्साहन दें, ताकि उद्योग-नवाचार का गठजोड़ मजबूत हो सके और देश आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के संकल्प को साकार कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे युवा उद्यमियों के पास फंड की कमी नहीं होनी चाहिए।

अपने स्वागत-संबोधन में कुलपति प्रो. रेनू विग ने बताया कि यह विशाल आयोजन टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, पीयू के प्रयासों का परिणाम है, जिसने उद्योग एवं अकादमिक जगत के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया है। उन्होंने कहा की पंजाब विश्वविद्यालय में तकनीक-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हम उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं, मशीन एक्सपो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन समारोह के उपरांत राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने स्टार्टअप्स और औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नवाचारों की सराहना की तथा प्रतिभागियों से उनके प्रोजैक्टों के बारे में जानकारी ली।

उद्घाटन समारोह में पंजाब सरकार के श्रम आयुक्त-सह-निदेशक श्री राजीव कुमार गुप्ता, डी.एस.टी-टी.ई.सी, पीयू के समन्वयक प्रो. मनु शर्मा, फॉर्च्यून एक्जिबिटर्स के प्रबंध निदेशक श्री करमजीत सिंह, चैंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के महासचिव श्री अरुण गोयल, ए.एल.एम.टी.आई के अध्यक्ष श्री तरलोचन सिंह, यू.एफ.आई.टी के अध्यक्ष श्री नरिंदर सिंह सागू, एफ.आई.सी.ओ के अध्यक्ष गुरमीत सिंह कुलर और पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की संयुक्त निदेशक डॉ. दपिंदर कौर बख्शी मौजूद रहे।