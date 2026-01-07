लुधियाना में हत्या की साजिश नाकाम, खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े दो बदमाश गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लुधियाना में हत्या की साजिश को नाकाम किया है। पकड़े गए बदमाश लुधियाना के हैबोवाल कलां के रहने वाले करनबीर सिंह और न्यू शिमलापुरी (मिल्लरगंज) निवासी अवतार सिंह से 9 एमएम पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद हुए हैं। अवतार सिंह के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) मोहाली ने काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना के साथ मिलकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार बदमाश विदेश में रहने वाले हैंडलर्स के संपर्क में थे, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े हैं और कट्टरवादी विचारधारा से प्रभावित हैं।

इन हैंडलर्स के निर्देश पर बदमाशों ने लुधियाना में सरकारी और प्रमुख दफ्तरों की रेकी की थी। वह कुछ और पहचाने गए व्यक्तियों पर भी नजर रख रहे थे और उनके बारे में जानकारी जुटा रहे थे। दोनों बदमाशों को सोशल मीडिया पर चरमपंथी सामग्री शेयर करने का काम सौंपा गया था।