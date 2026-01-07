Language
    लुधियाना में हत्या की साजिश नाकाम, खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े दो बदमाश गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:33 PM (IST)

    पंजाब पुलिस ने खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लुधियाना में एक हत्या की साजिश को नाकाम किया है। पकड़े गए करनबीर सिंह और अवता ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ये बदमाश विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे और लुधियाना में सरकारी दफ्तरों की रेकी कर रहे थे। 

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लुधियाना में हत्या की साजिश को नाकाम किया है। पकड़े गए बदमाश लुधियाना के हैबोवाल कलां के रहने वाले करनबीर सिंह और न्यू शिमलापुरी (मिल्लरगंज) निवासी अवतार सिंह से 9 एमएम पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद हुए हैं। अवतार सिंह के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज हैं।

    डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) मोहाली ने काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना के साथ मिलकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार बदमाश विदेश में रहने वाले हैंडलर्स के संपर्क में थे, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े हैं और कट्टरवादी विचारधारा से प्रभावित हैं।

    इन हैंडलर्स के निर्देश पर बदमाशों ने लुधियाना में सरकारी और प्रमुख दफ्तरों की रेकी की थी। वह कुछ और पहचाने गए व्यक्तियों पर भी नजर रख रहे थे और उनके बारे में जानकारी जुटा रहे थे। दोनों बदमाशों को सोशल मीडिया पर चरमपंथी सामग्री शेयर करने का काम सौंपा गया था।

    आगे की जांच में फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का खुलासा होने की उम्मीद है। डीजीपी ने बताया कि जांच में और गिरफ्तारियां संभव हैं। केस थाना एसएसओसी मोहाली में एफआईआर नंबर एक धारा 113(5) और 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है। यह गिरफ्तारी पंजाब में बढ़ते खालिस्तानी आतंकवाद और नार्को-टेरर नेक्सस के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है।