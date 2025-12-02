चंडीगढ़ में तंदुआ, चौंकिये मत...9 हरपेटोफौना भी दिखे, 117 प्रजाति के पक्षी भी हैं

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में तेंदुआ और हरपेटोफौना के होने की खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह सच है। वन एवं वन्यजीव विभाग और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की ओर से मिलकर किए गए सर्वे में कांसल क्षेत्र में तेंदुआ दिखा है। इसके अलावा 9 हरपेटोफौना (सरीसृप) और 117 प्रजातियों के पक्षी दिखे हैं।

सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी सहित बाटनिकल गार्डन, सुखना चो रिजर्व फाॅरेस्ट, लेक फाॅरेस्ट और अन्य क्षेत्रों में 20 से 27 नवंबर तक किए गए सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

इस बार वन्यजीवों के साथ-साथ पेड़ों की प्रजातियों का भी सर्वे किया गया है। मुख्य वृक्ष प्रजातियां 40 और मुख्य झाड़ियां 10 मिली हैं। मुख्य घास प्रजातियां 3 मिली हैं। सर्वे में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 67 से बढ़कर 117 पाई गई है।

कांसल क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में तेंदुआ दर्ज सर्वे के दौरान एक कैमरा ट्रैप में कांसल फारेस्ट क्षेत्र में एक तेंदुए की तस्वीर कैद हुई, जो सैंक्चुअरी में बड़े मांसाहारी की उपस्थिति की पुष्टि करता है। सर्वे की खास बात यह रही कि इस बार पहली बार सुखना चो रिजर्व फॉरेस्ट, पटियाला की राव रिजर्व फाॅरेस्ट और लेक रिजर्व फाॅरेस्ट को जनगणना में शामिल किया गया।

सर्वे में वन्यजीव आंकड़े समूह दर्ज प्रजातियां पिछला सर्वे (2021)

स्तनधारी 14 13

पक्षी 117 67

तितलियां 70 56