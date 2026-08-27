13 साल पुराने गोलीकांड में लाॅरेंस की साबरमती जेल से चंडीगढ़ में पेशी, गवाह फिर गवाही देने नहीं आया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज में वर्ष 2012 में हुई हिंसक झड़प और गोलीकांड मामले में कुख्यात गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस चल रहा है।

इस केस में मंगलवार को सुनवाई थी और इस दौरान लाॅरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। हालांकि इस केस के गवाह एक बार फिर गैरहाजिर रहे।

इस केस में शिकायतकर्ता और गवाह काफी समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। उन तक अदालत के समन भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की है।

यह मामला 12 जून 2012 का है, जब स्टार नाइट की तैयारियों के दौरान पुसू और सोपू समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। आरोप है कि लारेंस बिश्नोई और उसके साथियों ने पुसू समर्थकों पर हमला किया और गोली चलाई।