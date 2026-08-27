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13 साल पुराने गोलीकांड में लाॅरेंस की साबरमती जेल से चंडीगढ़ में पेशी, गवाह फिर गवाही देने नहीं आया

By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:21 PM (IST)

चंडीगढ़ की अदालत में 2012 के डीएवी कॉलेज गोलीकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ...और पढ़ें

गुजरात की साबरमती जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई।

गुजरात की साबरमती जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई।

HighLights

  1. लॉरेंस की चंडीगढ़ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी।

  2. सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज से जुड़ा गोलीकांड।

  3. गवाह की अनुपस्थिति से अगली सुनवाई 21 सितंबर को।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज में वर्ष 2012 में हुई हिंसक झड़प और गोलीकांड मामले में कुख्यात गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस चल रहा है।

इस केस में मंगलवार को सुनवाई थी और इस दौरान लाॅरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। हालांकि इस केस के गवाह एक बार फिर गैरहाजिर रहे।

इस केस में शिकायतकर्ता और गवाह काफी समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। उन तक अदालत के समन भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की है।

यह मामला 12 जून 2012 का है, जब स्टार नाइट की तैयारियों के दौरान पुसू और सोपू समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। आरोप है कि लारेंस बिश्नोई और उसके साथियों ने पुसू समर्थकों पर हमला किया और गोली चलाई।

घटना में छात्र चरणदेव सिंह को गोली लगी थी। पुलिस ने लारेंस समेत पांच आरोपितों पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था। वर्ष 2014 में साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपित बरी हो चुके हैं, जबकि लाॅरेंस के खिलाफ सुनवाई जारी है।