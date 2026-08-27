मोहाली में भाजपा का रक्षाबंधन पर आयोजन, 3500 बहनों ने बांधी राखी; गिफ्ट में दिए सूट
लालड़ू में भाजपा नेता गुरदर्शन सिंह सैनी ने विशाल रक्षाबंधन समारोह कराया। 3500 बहनों ने राखी बांधी और उन्हें उपहार स्वरूप सूट वितरित किए गए।
HighLights
लालड़ू में भाजपा ने मनाया विशाल रक्षाबंधन समारोह।
3500 महिलाओं ने बांधी राखी, बांटे गए उपहार सूट।
केवल ढिल्लों ने AAP सरकार की नीतियों की आलोचना की।
संवाद सहयोगी, लालड़ू। पंजाब के मोहाली में डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के लालड़ू सर्कल में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरदर्शन सिंह सैनी की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर विशाल समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से पहुंचीं करीब 3500 बच्चियों और बहनों ने दोनों नेताओं की कलाई पर राखियां बांधकर अपना प्यार और सम्मान जताया।
समारोह के दौरान गुरदर्शन सिंह सैनी और केवल सिंह ढिल्लों की ओर से उपस्थित बहनों और बच्चियों को रक्षाबंधन के उपहार के रूप में सूट वितरित किए गए। दोनों नेताओं ने सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान खरड़ विधानसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह गिल और गुरदर्शन सिंह सैनी के पुत्र हरदीप सिंह सैनी भी मौजूद रहे।
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मनरेगा पर लाठीचार्ज का किया विरोध
समारोह को संबोधित करते हुए केवल सिंह ढिल्लों ने गुरदर्शन सिंह सैनी के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा माताओं, बहनों और बच्चियों के सम्मान को हमेशा प्राथमिकता देती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने केवल राजनीति की है।
ढिल्लों ने मनरेगा मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे मजदूरों पर लाठियां बरसाना सरकार की धक्केशाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के साथ लगातार धक्केशाही हो रही है और जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी।
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बहनों के लिए हमेशा तैयार रहेगी भाजपा
गुरदर्शन सिंह सैनी ने कहा कि माताओं के आशीर्वाद और बहनों-बेटियों के प्यार ने उन्हें भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी क्षमता के अनुसार विधानसभा क्षेत्र की बहनों की सहायता और सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है और वह इससे पीछे नहीं हटेंगे।
समारोह में संजीव खन्ना, संजीव वशिष्ट, पुष्पिंदर मेहता, हरप्रीत सिंह सैनी, एकता नागपाल, मुकेश गांधी, सुशील राणा, हरजीत मिंटा, सानंत भारद्वाज, गुलजार टिवाणा, गुरमीत सिंह टिवाणा, राजेश मास्टर, सुभाष सैनी, मलकीत सैनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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