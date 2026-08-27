मोहाली में भाजपा का रक्षाबंधन पर आयोजन, 3500 बहनों ने बांधी राखी; गिफ्ट में दिए सूट

संवाद सहयोगी, लालड़ू। पंजाब के मोहाली में डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के लालड़ू सर्कल में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरदर्शन सिंह सैनी की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर विशाल समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से पहुंचीं करीब 3500 बच्चियों और बहनों ने दोनों नेताओं की कलाई पर राखियां बांधकर अपना प्यार और सम्मान जताया।

समारोह के दौरान गुरदर्शन सिंह सैनी और केवल सिंह ढिल्लों की ओर से उपस्थित बहनों और बच्चियों को रक्षाबंधन के उपहार के रूप में सूट वितरित किए गए। दोनों नेताओं ने सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान खरड़ विधानसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह गिल और गुरदर्शन सिंह सैनी के पुत्र हरदीप सिंह सैनी भी मौजूद रहे।