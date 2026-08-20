चंडीगढ़ में गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी का गठन, कुलदीप सिंह सर्वसम्मति से बने प्रधान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46डी स्थित गुरुद्वारा गुरुद्वारा साहिब की नई प्रबंधक कमेटी का वीरवार को सर्वसम्मति से गठन किया गया। कुलदीप सिंह जी को मुख्य सेवादार एवं प्रधान चुना गया। गुरजसविंदर सिंह को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बलजीत सिंह, सरदार कुलविंदर सिंह और करमजीत सिंह को भी विभिन्न सेवाओं की जिम्मेदारियां दी गईं। करमजीत सिंह को लंगर सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई।

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज के दिशा-निर्देशों के तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रचारक ज्ञानी राजपाल सिंह और ज्ञानी सतनाम सिंह ने संगत को प्रबंधक कमेटी के चयन के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर हरजीत सिंह, मनजीत सिंह, टीपी सिंह, निर्मल सिंह, अमृतपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, बीबी सुरिंदर कौर, बीबी धर्म कौर, बीबी दलजीत कौर, सरबजीत सिंह सिद्धू, हरदीप सिंह और मनमोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही।

नवनियुक्त प्रधान कुलदीप सिंह ने समस्त संगत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुद्वारा साहिब की धार्मिक एवं सामाजिक सेवाओं को और अधिक समर्पण एवं तनदेही से आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

उन्होंने भाई सुरजीत सिंह, भाई कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह तथा समस्त स्टाफ का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने संगत से अपील की कि गुरुद्वारा साहिब की सभी सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए मिल-जुलकर सहयोग करें और गुरु घर की सेवा में बढ़-चढ़कर योगदान दें।