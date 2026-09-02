किसान मोर्चा का दूसरा दिन: मोहाली फेज 11 में ट्रैक्टरों से भरा इलाका, लगातार बढ़ रही किसानों की संख्या

लखवंत सिंह, मोहाली। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपनी मांगों को लेकर मोहाली -चंडीगढ़ बोर्डर पर लगाए पक्के मोर्चा का आज दूसरा दिन है. पहले दिन तो ओपचारिक स्टेज चला था।

आज से सुबह 11से 2बजे तक किसान नेता अपनी बात रखेंगे। आज सुबह पंजाब के इलाकों से काफी संख्या में किसान और ट्रेक्टर ट्रालियां पहुंच गई है।

किसानों के पहुंचने से मंगलवार देर रात काफी किसान पहुंच गए थे जिसके बाद निश्चित किए गए स्थान पर जगह नहीं बची थी। आज और ज्यादा किसान पहुंच रहे है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और हरिन्दर सिंह लखोवाल सहित अन्य नेता स्टेज से अपनी बात रखेंगे।

फेज 11में जाम की स्थिति सुबह से किसानों के ट्रेक्टर मोर्चा स्थल तक जाने के लिए पहदे 11चौक पर खड़े है। जिससे चौक पर दूसरी साइड जाने वाले लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। चौक ओर मोर्चा तरफ पुलिस केवल किसानों के वाहन आगे जाने दे रही है।