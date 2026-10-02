‘खेडां वतन पंजाब दियां’ खिलाड़ियों के लिए बेहतर मंच, मोहाली में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुंजन और रिद्धि के बीच मुकाबला

लखवंत सिंह, मोहाली। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 के तहत खेल मुकाबलों का आगाज शुक्रवार को सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इस अवसर पर फेंसिंग मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुंजन और रिद्धि के बीच मुकाबला हुआ।

बास्केटबॉल समेत कई अन्य खेलों के मुकाबले भी शुरू हुए। काफी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। दर्शक भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। उद्घाटन मौके पर मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह और डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा विशेष रूप से मौजूद रहे।

विधायकों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका परिचय लिया। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।