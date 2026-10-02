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‘खेडां वतन पंजाब दियां’ खिलाड़ियों के लिए बेहतर मंच, मोहाली में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुंजन और रिद्धि के बीच मुकाबला

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Fri, 02 Oct 2026 01:51 PM (IST)

मोहाली में 'खेडां वतन पंजाब दियां' सीजन-4 के जिला स्तरीय खेल मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुंजन ...और पढ़ें

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 के उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों के साथ विधायक।

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 के उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों के साथ विधायक।

HighLights

  1. सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीजन-4 का आगाज।

  2. फेंसिंग और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों ने दिखाया जुनून।

  3. काफी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हैं, दर्शक भी उत्साह बढ़ा रहे। 

लखवंत सिंह, मोहाली। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 के तहत खेल मुकाबलों का आगाज शुक्रवार को सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इस अवसर पर फेंसिंग मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुंजन और रिद्धि के बीच मुकाबला हुआ।

बास्केटबॉल समेत कई अन्य खेलों के मुकाबले भी शुरू हुए। काफी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। दर्शक भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। उद्घाटन मौके पर मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह और डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा विशेष रूप से मौजूद रहे।

विधायकों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका परिचय लिया। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले चार वर्षों में खेलों को प्राथमिकता देते हुए खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के तहत विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है।