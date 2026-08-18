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‘खेडां वतन पंजाब दियां’ ने दिया उभरते खिलाड़ियों को मजबूत मंच, मशाल मार्च का मोहाली में जोरदार स्वागत

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:13 PM (IST)

'खेडां वतन पंजाब दियां-सीजन-4' मशाल मार्च का मोहाली में जोरदार स्वागत किया गया। यह पहल उभरते खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है।

मशाल मार्च की अगुआई सांसद मलविंदर सिंह कंग, विधायक कुलवंत सिंह और पंजाब यूथ विकास बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने की।

मशाल मार्च की अगुआई सांसद मलविंदर सिंह कंग, विधायक कुलवंत सिंह और पंजाब यूथ विकास बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने की। 

HighLights

  1. सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्वागत हुआ।

  2. युवाओं को खेलों से जुड़कर नशे से दूर रहने का आह्वान।

  3. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 3 सितंबर से होंगी शुरू।

जागरण संवाददाता, मोहाली। ‘खेडां वतन पंजाब दियां-सीजन-4’ के मशाल मार्च के साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिले में प्रवेश करने पर मंगलवार को सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जोरदार स्वागत किया गया।

फतेहगढ़ साहिब से पहुंचे मशाल मार्च की अगुआई श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मलविंदर सिंह कंग, मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह और पंजाब यूथ विकास बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने की। खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

उभरते जिम्नास्टिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन और भंगड़ा टीमों की प्रस्तुतियों ने माहौल को जोश से भर दिया। 2016 की जूनियर हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान हरजीत सिंह तुली और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जीवनजोत सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे।

सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ ने प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मजबूत मंच दिया है। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़कर नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया।

विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि गांवों में आधुनिक खेल सुविधाएं और स्टेडियम विकसित होने से ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिले हैं। यूथ विकास बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उचित अवसर और सहयोग मिले तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।

3 सितंबर से शुरू होंगी प्रतियोगिताएं

सीजन-4 के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले 3 से 15 सितंबर, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 से 30 सितंबर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। जिला खेल अधिकारी उमेश्वरी शर्मा ने बताया कि मशाल मार्च बुधवार को रूपनगर जिले के लिए रवाना होगा।