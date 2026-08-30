कालका-शिमला हेरिटेज रेल मार्ग पर भूस्खलन, टकसाल के पास हवा में लटका ट्रैक; टाॅय ट्रेन सेवा ठप

राजकुमार, कालका (पंचकूला)। पिछले दो तीन दिनों से हिमाचल में हो रही भारी बारिश ने कालका-शिमला हेरिटेज रेल मार्ग पर चलने वाली टाॅय ट्रेन के पहिए भी रोक दिए हैं। बीते दिन से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण कई जगह ट्रैक बाधित हो गया है।

रविवार तडक़े टकसाल के पास हुए भारी भूमि कटाव के कारण टाॅय ट्रेन का ट्रैक हवा में लटक गया। इससे वर्ष 2023 में आई आपदा एंव बड़े स्तर पर ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने की याद दोबारा ताजा हो गई है।

फिलहाल विभाग ने कालका-शिमला के बीच चलने वाली सभी टाय ट्रेन को एक सितंबर तक के लिए रद कर दिया गया है। लेकिन विभागीय जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह भर तक टाॅय ट्रेन सेवा के बहाल होने की संभावना बेहद कम है।



जानकारी के अनुसार इस मानसून के सीजन में अभी तक कई बार कालका-शिमला रेल मार्ग पर भूस्खलन होने के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित हो चुकी हैं। कई बार विभाग को बीच रास्ते में फसे यात्रियों को सडक़ मार्ग से कालका स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य भी किया।

इसी तरह बीते दिन भी गुंबन के पास हुए भूस्खलन के कारण टाॅय ट्रेन को रद कर दिया था और चालक दल सहित करीब 400 यात्रियों को सडक़ मार्ग से सुरक्षित कालका पहुंचाया गया। इस दौरान विभाग के द्वारा यात्रियों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी।



पुरानी यादें हुई ताजा

तडक़े टकसाल के पास दूर तक भारी भूमि कटाव के कारण ट्रैक का एक हिस्सा हवा में लटक गया है,जिससे न केवल विभाग की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैँ,बल्कि इस घटना ने 2023 की याद दोबारा ताजा कर दी थी।

उस वक्त भी शिमला के पास एक पुल पूरी तरह से पानी में बह गया था और ट्रैक हवा में लटक गया था,जिससे करीब एक महिने से ज्यादा समय तक ट्रैन सेवा प्रभावित रही थी।



एक सितंबर तक ट्रेन रद

कई जगहों पर भूस्खलन के कारण ट्रैक बाधित होने और टकसाल के पास ट्रैक हवा में लटकने के कारण विभाग ने फिलहाल एक सितंबर तक हेरिटेज ट्रैक पर चलने वाली सभ्ज्ञी टाय ट्रेन को रद्द कर दिया है।