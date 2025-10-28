बाबा हनुमान सिंह जी मेमोरियल टूर्नामेंट में कबड्डी मैच कराएगा बैदवान स्पोर्ट्स क्लब, मिलेंगे ट्रैक्टर और एक्टिवा जैसे इनाम
बैदवान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह जी मेमोरियल टूर्नामेंट में लड़के-लड़कियों के कबड्डी मैच कराएगा। सर्वश्रेष्ठ रेडर और स्टापर को ट्रैक्टर इनाम में मिलेंगे। टूर्नामेंट 12 से 15 दिसंबर तक होगा, जिसमें लाखों के पुरस्कार दिए जाएंगे। लड़कियों के लिए एक्टिवा स्कूटर का इनाम रखा गया है। पारंपरिक खेल और घुड़दौड़ का भी आयोजन होगा।
संवाद सहयोगी, मोहाली। बैदवान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना की ओर से जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह जी मेमोरियल टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों के कबड्डी मैच भी आयोजित किए जाएंगे।
इस कब्बड़ी टूर्नामेंट के बेस्ट स्टापर और रेडर खिलाड़ी को इनाम में ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया जाएगा। क्लब के संरक्षक और गायक मनकीरत औलख टीम के सदस्य रूपिंदर रूपा सोहाना ने बताया कि पंजाब के मातृ खेल कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए बैदवान स्पोर्ट्स क्लब लंबे समय से जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह की स्मृति में सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करता आ रहा है।
इस बार यह टूर्नामेंट 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें सर्वश्रेष्ठ रेडर और जाफ़ी को दो नए ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट में कबड्डी कप जीतने वाली टीम को 3.5 लाख रुपये, उपविजेता को 2.5 लाख रुपये और लाखों रुपये के अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे।
रूपा सोहाना ने बताया कि इस बार लड़कियों के कबड्डी मैच भी आयोजित किए जाएंगे। जिसमें सर्वश्रेष्ठ रेडर और स्टापर को पुरस्कार स्वरूप नए एक्टिवा स्कूटर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पारंपरिक खेल, घुड़दौड़ और कुत्तों की दौड़ का भी आयोजन होगा
