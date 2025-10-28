बाबा हनुमान सिंह जी मेमोरियल टूर्नामेंट में कबड्डी मैच कराएगा बैदवान स्पोर्ट्स क्लब, मिलेंगे ट्रैक्टर और एक्टिवा जैसे इनाम

संवाद सहयोगी, मोहाली। बैदवान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना की ओर से जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह जी मेमोरियल टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों के कबड्डी मैच भी आयोजित किए जाएंगे।

इस कब्बड़ी टूर्नामेंट के बेस्ट स्टापर और रेडर खिलाड़ी को इनाम में ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया जाएगा। क्लब के संरक्षक और गायक मनकीरत औलख टीम के सदस्य रूपिंदर रूपा सोहाना ने बताया कि पंजाब के मातृ खेल कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए बैदवान स्पोर्ट्स क्लब लंबे समय से जत्थेदार बाबा हनुमान सिंह की स्मृति में सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करता आ रहा है।