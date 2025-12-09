पंजाब-हरियाणा में जुवेनाइल एक्ट की उड़ी धज्जियां? राज्य सरकारों से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोरों को बिना अधिकार जेल भेजने के मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट विनीत ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बिना किसी अधिकार किशोरों को जेल की सजा सुनाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट विनीत जाखड़ द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के मामलों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य किशोरों का सुधार, कल्याण और पुनर्वास है। याचिका में बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विभिन्न जिलों में अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य कर रहा है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई मामलों में बोर्ड द्वारा किशोरों को तीन महीने से लेकर तीन साल तक की जेल की सजा सुनाई जा रही है। एक मामले का हवाला देते हुए बताया गया कि बोर्ड ने एक किशोर को छह महीने तक रोजाना पांच घंटे थाने में रखने का आदेश दिया।
याचिका में कहा गया कि इस प्रकार के आदेश जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्यों के विपरीत हैं। याचिका में अपील की गई है कि बोर्ड को इस प्रकार के आदेश जारी करने से रोका जाए और वर्तमान में प्रभावी आदेशों पर तुरंत रोक लगाई जाए।
