जेपी नड्डा ने अर्जुन पुरस्कार विजेता अंजुम मोदगिल से की मुलाकात, मोदी सरकार की उपलब्धियों को किया साझा

पीटीआई, चंडीगढ़। 15 जून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने नरेन्द्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर चलाये जा रहे पार्टी के ‘संपर्क से समर्थन’ अभियान के तहत बृहस्पतिवार को यहां अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर अंजुम मोदगिल से मुलाकात की।

नड्डा ने यहां उद्योगपति संजीव जुनेजा से भी मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राज्यसभा सदस्य अनिल जैन और चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद भी थे।

