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जेडीयू पंजाब और अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब का गठबंधन, 2027 चुनाव की तैयारी तेज

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Wed, 23 Sep 2026 10:35 AM (IST)

जनता दल (यूनाइटेड) पंजाब ने शिरोमणि अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब के साथ गठबंधन की घोषणा की और 2027 विधानसभा ...और पढ़ें

सुनील दत्त की भतीजी ममता दत्त जेडीयू पंजाब में शामिल।

सुनील दत्त की भतीजी ममता दत्त जेडीयू पंजाब में शामिल।


HighLights

  1. जेडीयू पंजाब ने अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब से गठबंधन किया

  2. 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप जारी किया गया

  3. सुनील दत्त की भतीजी ममता दत्त जेडीयू पंजाब में शामिल हुईं

रोहित कुमार, चंडीगढ़। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) की पंजाब इकाई ने कई राजनीतिक और संगठनात्मक फैसलों की घोषणा की। इनमें शिरोमणि अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब (एसएडीएसएएस) के साथ औपचारिक गठबंधन और दिवंगत अभिनेता व राजनेता सुनील दत्त की भतीजी ममता दत्त का जेडीयू पंजाब में शामिल होना प्रमुख रहा।

जेडीयू पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष मलविंदर सिंह बेनीपाल, शिरोमणि अकाली दल श्री आनंदपुर साहिब के अध्यक्ष दविंदर सिंह और महासचिव गुरदर्शन ने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य समान विचारधारा वाली ताकतों को एक मंच पर लाना और पंजाब में एक साझा राजनीतिक मंच को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि दोनों दल पंजाब और प्रदेश के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने के साथ-साथ राज्यभर में संगठन का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

जेडीयू पंजाब राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में

जेडीयू पंजाब फिलहाल राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मुख्य फोकस माझा, दोआबा, लुधियाना, जीटी रोड और राजपुरा-पटियाला बेल्ट में रहेगा।

ममता दत्त कारपोरेट क्षेत्र में काम कर चुकी हैं और पिछले करीब एक दशक से पशु कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह दत्त फाउंडेशन फॉर सोशल वेलफेयर की संस्थापक हैं और पशु कल्याण तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यों में सक्रिय रही हैं।

ममता दत्त ने कहा जेडीयू से जुड़ना जिम्मेदारी का महत्व समझना है

ममता दत्त ने कहा की उनका हमेशा से मानना रहा है कि सार्थक बदलाव समाज के लिए सक्रिय भागीदारी और सेवा से आता है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उन्हें काम ने करुणा और जिम्मेदारी का महत्व समझाया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे जेडीयू के साथ जुड़कर इन मूल्यों को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में रचनात्मक योगदान देने का प्रयास करेंगी।

पटियाला इलाके में एक्टिव रूप से काम कर रहे सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट देविंदर राजपूत भी पार्टी में शामिल हुए। राजपूत ने पिछला पंजाब असेंबली इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ा था।

2027 की चुनावी रणनीती की साझा

पार्टी नेतृत्व ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति और संगठनात्मक रोडमैप भी साझा किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई।

संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत जेडीयू पंजाब की प्रदेश और जिला स्तर की टीमें राज्यभर में जनसंपर्क और चुनाव संबंधी गतिविधियां चलाएंगी।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों में जेडीयू, पंजाब के महासचिव (संगठन) संजीव कुमार, राहुल घई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जेडीयू पंजाब (युवा), उपाध्यक्ष गुरपाल सिंह हुंदल, महासचिव राजनदीप सिंह मक्कड़, महासचिव इंद्रजीत सिंह अहलूवालिया और जसपाल सिंह 'टाइगर', सचिव संजीव चोपड़ा, एसएडीएसएएस से दीदार सिंह सहोरा और अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

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