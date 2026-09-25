निशाना कुमार ब्रदर्स थे तो हुलिया जानकीदास का क्यों बताया? चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट में कई सवाल अनसुलझे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-11 के श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकीदास की हत्या को तीन महीने बीत चुके हैं। पुलिस इस केस में चार्जशीट तैयार कर जिला अदालत में दाखिल कर चुकी है।

पुलिस इस केस को गलत पहचान से की गई हत्या बता रही है, हालांकि अभी भी इस थ्योरी पर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जोकि अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने शूटरों को कुमार ब्रदर्स को निशाना बनाने के निर्देश दिए थे तो उन्हें जानकी दास से मिलता-जुलता हुलिया क्यों बताया गया?

क्या वाकई लक्ष्य की पहचान को लेकर हुई चूक की वजह से जानकी दास की हत्या हुई? पुलिस की चार्जशीट में उस शूटर का कबूलनामा है, जिसने ऑटोमेटिक पिस्टल से जानकीदास पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। उसने कबूलनामे में कहा है कि उसे जिस व्यक्ति का हुलिया बताया गया था, वह कुमार ब्रदर्स की दुकान पर नहीं मिला। इसलिए वह आगे चले गए, वहां उन्हें बताए गए हुलिए जैसा शख्स दिखा तो उसने उस पर गोलियां चला दीं।