Jalandhar Bypoll Result: 'हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं', जीत के बाद बोले CM मान

चंडीगढ़, एएनआई। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासित कर ली है। आप के सुशील सिंह रिंकू ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस के किले को ठहा दिया। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं नेता खुशी में नाच रहे हैं। जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम रुझानों में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं।

जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं...हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में ही आते हैं।

#WATCH | As Aam Aadmi Party (AAP) wins #JalandharByElection, Punjab CM Bhagwant Mann says, "...We will put in all our efforts to meet the hopes and expectations of the people. We consider this our responsibility...Hum kisi survey mein nahi aate, seedha sarkar mein hi aate… pic.twitter.com/fpJEeLPvAN