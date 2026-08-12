पंजाब सिंचाई घोटाले में विजिलेंस ने दी क्लीन चिट, सबूतों के अभाव में 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों को राहत

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल समेत तीन सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारियों को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी है। विस्तृत जांच के बाद ब्यूरो ने कहा है कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।

क्लीन चिट पाने वालों में पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू और पूर्व सिंचाई सचिव काहन सिंह पन्नू भी शामिल हैं। विजिलेंस ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। हाई कोर्ट ने 15 मई 2026 को विजिलेंस ब्यूरो को उन अधिकारियों के खिलाफ जांच 15 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिनके खिलाफ राज्यपाल से अभियोजन की मंजूरी ली गई थी। इसके अनुपालन में ब्यूरो ने जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के अनुसार तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच में रिश्वत या कथित अनियमितताओं से जुड़ा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने नहीं आया।

आरोपित के बयान को बनाया गया था आधार विजिलेंस के अनुसार तीनों सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ जांच मुख्य रूप से मामले के आरोपित ठेकेदार गुरिंदर सिंह के 21 दिसंबर 2017 के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर शुरू हुई थी। यह बयान 17 अगस्त 2017 को दर्ज एफआइआर की जांच के दौरान दिया गया था। एफआइआर में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं। ब्यूरो ने जांच में पाया कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जिन रकम का उल्लेख किया गया था, उनकी कोई बरामदगी नहीं हुई। साथ ही यह बयान मूल एफआइआर के चालान का हिस्सा भी नहीं था। विजिलेंस ने रिपोर्ट में कहा कि किसी बरामदगी के अभाव में केवल इस बयान को तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

588 पन्नों की सामग्री की जांच जांच के दौरान विजिलेंस ने मामले से संबंधित 588 पन्नों की जांच सामग्री, पुलिस फाइल, चालान और गवाहों के बयान खंगाले। ब्यूरो ने सिंचाई विभाग में टेंडर और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की भी पड़ताल की।

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इसमें परियोजनाओं की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी, अनुमान तैयार करने, टेंडर दस्तावेज बनाने, ठेकेदार को काम आवंटित करने से लेकर भुगतान जारी करने तक की प्रक्रिया शामिल थी। विजिलेंस के मुताबिक जांच में किसी गवाह ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के आरोपों का समर्थन नहीं किया। आरोपों को किसी विशेष तारीख, स्थान, समय या घटना से भी नहीं जोड़ा जा सका। विभागीय रिकार्ड और प्रक्रियाओं की जांच में भी तीनों अधिकारियों और कथित अनियमितताओं के बीच कोई स्पष्ट संबंध सामने नहीं आया।

32 आरोपितों के खिलाफ दाखिल हो चुके हैं चालान यह घोटाला 2007 से 2017 के बीच अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में सिंचाई और ड्रेनेज परियोजनाओं के टेंडर में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप था कि टेंडर की शर्तें एक विशेष ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गईं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।

विजिलेंस ने मामले में नौ मुख्य और सात पूरक चालान दाखिल किए हैं। इन चालानों में कुल 32 आरोपित शामिल हैं, जिनमें 26 सरकारी कर्मचारी और छह निजी व्यक्ति हैं। मई 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले से जुड़े कथित अपराध से अर्जित 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की थीं।