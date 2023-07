Punjab: पंजाब पुलिस ने अंतरराज्यीय जबरन वसूली रैकेट का किया भंडाफोड़, प्रिंस राणा गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार

चंडीगढ़, एएनआई। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने अंतरराज्यीय जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल, पंजाब के एसएएस नगर जिले में एक अंतरराज्यीय जबरन वसूली रैकेट के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है।

डीजीपी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एसएएस नगर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी ट्राइसिटी यानी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के महानगरीय क्षेत्रों में सक्रिय थे वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि यह ट्राइसिटी क्षेत्र में सक्रिय बंबीहा समूह के सहयोगी प्रिंस राणा ग्रुप के सदस्य थे और यह सभी अंतरराज्यीय जबरन वसूली में शामिल थे।

अधिकारी ने यह भी कहा कि आरोपी बलौंगी और पंचकुला क्लब के बाहर गोलीबारी में शामिल थे। पुलिस महानिदेशक ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है।

In a major breakthrough @sasnagarpolice has busted an interstate extortion racket by arresting 8 members of the Prince Rana group who are associates of Bambiha group operating in #Tricity region

