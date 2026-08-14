इंस्पेक्टर भरत को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, चंडीगढ़ में चार दशक की सराहनीय सेवा का सम्मान
इंस्पेक्टर भरत सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। भरत सिंह वर्तमान में पुलिस मुख्यालय की पीईबी शाखा के प्रभारी हैं।
HighLights
पुलिस विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं।
पुलिस मुख्यालय की पीईबी शाखा के प्रभारी हैं।
कर्तव्यनिष्ठा के साथ सराहनीय कार्य कर रहे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ पुलिस महकमे में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। इंस्पेक्टर भरत सिंह को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएम) से सम्मानित किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने उनके नाम को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए मंजूरी दे दी है। इंस्पेक्टर भरत सिंह ने 15 मई 1987 को कांस्टेबल के पद पर पुलिस सेवा में कदम रखा था। करीब चार दशक की सेवा के दौरान उन्होंने पुलिस विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं।
वर्तमान में वह पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़ की पीइबी शाखा के प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस विभाग के अनुसार, लंबे समय तक कर्तव्यनिष्ठा और सराहनीय सेवाओं के लिए इंस्पेक्टर भरत सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रपति पुलिस पदक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उल्लेखनीय एवं सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। भरत सिंह को यह सम्मान मिलना चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी गौरव का विषय है।