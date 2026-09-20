16 साल की सेवा का विवाद पहुंचा मोहाली उपभोक्ता फोरम के पास, स्कूल को 76,431 रुपये ग्रेच्युटी देने के आदेश

जागरण संवाददाता, मोहाली। खरड़ स्थित इंडस पब्लिक स्कूल में 16 साल तक काम करने वाली महिला कर्मचारी की ग्रेच्युटी के विवाद में जिला उपभोक्ता फोरम ने स्कूल को 76,431 रुपये ग्रेच्युटी के रूप में देने का आदेश दिया है।

फोरम ने इस राशि पर कर्मचारी की सेवा समाप्ति की तारीख 27 सितंबर 2017 से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, स्कूल को शारीरिक और मानसिक परेशानी तथा मुकदमेबाजी खर्च के लिए 15 हजार रुपये की संयुक्त क्षतिपूर्ति भी अदा करनी होगी।

मामला खरड़ की किरण गुप्ता से संबंधित है। शिकायत के अनुसार वह 1 अप्रैल 2002 से इंडस पब्लिक स्कूल में यूनिफार्म इंचार्ज के रूप में कार्यरत थीं। आरोप है कि 29 अक्टूबर 2017 को स्कूल में प्रवेश रोककर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद 1,38,462 रुपये की ग्रेच्युटी नहीं दी गई।

स्कूल ने फोरम के समक्ष दावा किया कि महिला ने वर्ष 2012 में नौकरी छोड़ दी थी और उसका हिसाब-किताब उसी समय पूरा कर दिया गया था। इसके बाद उसे 1 अप्रैल 2014 को नए सिरे से नियुक्त किया गया और 27 सितंबर 2017 तक ही सेवा में रही।

स्कूल ने इसी आधार पर पांच साल की लगातार सेवा पूरी न होने का तर्क देते हुए ग्रेच्युटी से इनकार किया। हालांकि, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि स्कूल ने 28 दिसंबर 2017 को महिला को भेजे जवाब में 16 साल की अवधि यानी 4 अप्रैल 2002 से 30 सितंबर 2017 तक की ग्रेच्युटी की गणना 76,431 रुपये की थी।