चंडीगढ़ से IndiGo की पांच दिन में 80 से अधिक Flights रद, कल से स्थिति में सुधार की उम्मीद, आज अहम बैठक में होगा निर्णय

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रविवार को भी इंडिगो की उड़ाने रद होने का सिलसिला जारी रहा। पांच दिन में 80 से अधिक उड़ानें रद हो चुकी हैं, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए हैं। अब साेमवार से स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए रविवार को इंडिगो, सीआईएसएफ और पंजाब सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक निर्धारित की गई है। इस बैठक में मौजूदा हालात, यात्री सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और उड़ानों के संचालन में सुधार पर विस्तार से चर्चा होगी।

रविवार को ये उड़ानें रद 6E5261 (मुंबई)

6E146 (लखनऊ)

6E627 (कोलकाता) फ्लाइट रद होने पर यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि अनेक को अंतिम वक्त में उड़ान रद होने की सूचना मिली। इससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ी है और एअरलाइन की संचालन क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एअरलाइन प्रभावित रूटों पर विमानों की उपलब्धता बढ़ाने, क्रू मैनेजमेंट को मजबूत करने और ऑपरेशनल दिक्कतों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि इंडिगो की सेवाओं में व्यवधान के बावजूद यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सहायता प्रदान की और यात्रियों को नियमित अपडेट देकर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया।