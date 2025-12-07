Language
    चंडीगढ़ से IndiGo की पांच दिन में 80 से अधिक Flights रद, कल से स्थिति में सुधार की उम्मीद, आज अहम बैठक में होगा निर्णय

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    चंडीगढ़ से इंडिगो की 80 से ज़्यादा उड़ानें पिछले पांच दिन में रद हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। उम्मीद है कि कल से स्थिति में सुधा ...और पढ़ें

    इंडिगो की फ्लाइट रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रविवार को भी इंडिगो की उड़ाने रद होने का सिलसिला जारी रहा। पांच दिन में 80 से अधिक उड़ानें रद हो चुकी हैं, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए हैं।

    अब साेमवार से स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए रविवार को इंडिगो, सीआईएसएफ और पंजाब सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक निर्धारित की गई है। इस बैठक में मौजूदा हालात, यात्री सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और उड़ानों के संचालन में सुधार पर विस्तार से चर्चा होगी।

    

     

    रविवार को ये उड़ानें रद

    • 6E5261 (मुंबई)
    • 6E146 (लखनऊ)
    • 6E627 (कोलकाता)  

    फ्लाइट रद होने पर यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि अनेक को अंतिम वक्त में उड़ान रद होने की सूचना मिली। इससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ी है और एअरलाइन की संचालन क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एअरलाइन प्रभावित रूटों पर विमानों की उपलब्धता बढ़ाने, क्रू मैनेजमेंट को मजबूत करने और ऑपरेशनल दिक्कतों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

    वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि इंडिगो की सेवाओं में व्यवधान के बावजूद यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सहायता प्रदान की और यात्रियों को नियमित अपडेट देकर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया।

    रिफंड के लिए प्रोसेस शुरू, कैंसिलेशन और रीसिड्यूलिंग शुल्क माफ 

    इंडिगो एयरलाइन कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी रद उड़ानों का रिफंड स्वतः मूल भुगतान माध्यम में प्रोसेस कर दिया जाएगा। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच बुक की गई टिकटों पर कैंसिलेशन और रीसिड्यूलिंग शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। एअरलाइन ने यात्रियों को हो रही परेशानी के लिए खेद व्यक्त किया है और कहा है कि टीम लगातार ऑपरेशनल बैकलॉग को कम करने का प्रयास कर रही है।