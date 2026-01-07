पढ़ाई के लिए कनाडा गए पंजाब के युवक की मौत, सड़क हादसे में माता-पिता ने खोया इकलौता बेटा, शव लाना बना चुनौती

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सड़क हादसे में मोहाली जिले की लालड़ू मंडी निवासी 22 वर्षीय छात्र अरमान चौहान की मौत हो गई। अरमान माता-पिता का इकलौता बेटा था। वह पढ़ाई के लिए कनाडा गया था। बेटे की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

परिवार ने हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं, अरमान के शव को भारत लाने में परिजनों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में रिश्तेदार और समाजसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आ रही हैं।

हादसा 5 जनवरी को ओंटारियो के हाईवे-401 पर क्रामेह टाउनशिप के पास हुआ। हादसे की परिस्थितियां अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी हैं, जिस कारण ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिसने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। अरमान अपने एक दोस्त के साथ मॉन्ट्रियल से टोरंटो की ओर यात्रा कर रहा था। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय अरमान पैदल था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह व्यस्त हाईवे पर पैदल कैसे और किन हालात में पहुंचा।

पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे की पश्चिमी लेन में एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं। घटनास्थल पर हाईवे के बीच बने मीडियन के पास एक कार खड़ी मिली। हालांकि, अभी यह तय नहीं हो सका है कि उसी कार ने अरमान को टक्कर मारी या किसी अन्य वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई।