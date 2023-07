पंजाब से राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने नई पहल करते हुए राज्य के सभी दलों के लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों को मंगलवार को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। खास बात यह कि बैठक में होशियारपुर के भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए।पंजाब में ग्रामीण विकास फंड बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसकी लगभग 3800 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार के पास लंबित है।

Punjab के हित में 'AAP' को मिला कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री का साथ, मिलकर संसद में उठाएंगे प्रदेश के मुद्दे

