मोहाली में बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने परिवार पर किया हमला, लड़के की मां की मौत; पिता गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, मोहाली। बहन की पसंद की शादी से नाराज युवक ने कुराली में एक परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद फरार हुए आरोपित को जिला पुलिस ने महज चार से पांच घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित की पहचान कुराली निवासी करीब 25 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे शनिवार को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया है। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल चाकू समेत अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी।

पुलिस के अनुसार वारदात 28 अगस्त को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कुराली के वार्ड नंबर-13 स्थित बडाली रोड पर हुई। घर में ओम नाथ राय और उनकी पत्नी सरोज देवी (45) मौजूद थीं। इसी दौरान सोनू कुमार चाकू लेकर घर में पहुंचा और सरोज देवी पर हमला कर दिया।

चाकू के वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौत हो गई। आरोपी ने ओम नाथ पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मोहाली फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बहन की शादी को लेकर था विरोध पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपित सोनू कुमार की बहन ओम नाथ के बेटे बिट्टू के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। सोनू इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। 28 अगस्त को उसे पता चला कि उसकी बहन बिट्टू के साथ शादी करने जा रही है। इसी बात से गुस्से में आकर वह कथित तौर पर चाकू लेकर ओम नाथ के घर पहुंचा और हमला कर दिया।