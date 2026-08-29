Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मोहाली में बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने परिवार पर किया हमला, लड़के की मां की मौत; पिता गंभीर रूप से घायल

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 08:10 PM (IST)

मोहाली के कुराली में बहन की पसंद की शादी से नाराज एक युवक ने परिवार पर चाकू से हमला कर ...और पढ़ें

बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई का खूनी खेल। सांकेतिक फोटो

बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई का खूनी खेल। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. बहन की पसंद की शादी से नाराज युवक ने किया हमला।

  2. हमले में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल।

  3. आरोपी सोनू कुमार को पुलिस ने कुछ घंटों में दबोचा।

जागरण संवाददाता, मोहाली। बहन की पसंद की शादी से नाराज युवक ने कुराली में एक परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद फरार हुए आरोपित को जिला पुलिस ने महज चार से पांच घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित की पहचान कुराली निवासी करीब 25 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे शनिवार को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया है। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल चाकू समेत अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी।

पुलिस के अनुसार वारदात 28 अगस्त को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कुराली के वार्ड नंबर-13 स्थित बडाली रोड पर हुई। घर में ओम नाथ राय और उनकी पत्नी सरोज देवी (45) मौजूद थीं। इसी दौरान सोनू कुमार चाकू लेकर घर में पहुंचा और सरोज देवी पर हमला कर दिया।

चाकू के वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौत हो गई। आरोपी ने ओम नाथ पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मोहाली फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बहन की शादी को लेकर था विरोध

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपित सोनू कुमार की बहन ओम नाथ के बेटे बिट्टू के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। सोनू इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। 28 अगस्त को उसे पता चला कि उसकी बहन बिट्टू के साथ शादी करने जा रही है। इसी बात से गुस्से में आकर वह कथित तौर पर चाकू लेकर ओम नाथ के घर पहुंचा और हमला कर दिया।

घायल ओम नाथ के बयान के आधार पर थाना सिटी कुराली में सोनू कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और 103 के तहत मामला दर्ज किया गया।

वारदात के बाद आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एसपी ग्रामीण जसपिंदर सिंह की निगरानी और डीएसपी खरड़-2 हरकीरत सिंह के दिशा-निर्देश में विशेष टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर हर्ष मोहन गौतम के नेतृत्व में टीम ने आरोपित की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया।